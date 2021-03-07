  1. Главная
В лесу в Приозерском районе погиб мужчина
Сегодня, 12:41
Спасатели Приозерска транспортировали тело и передали полицейским.

В Приозерском районе прошли спасательные работы, сообщили 10 сентября в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Информация о гибели мужчины в лесном массиве в районе озера Круглое поступила в ведомство сегодня утром. Спасатели Приозерска транспортировали тело и передали полицейским. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти спасли мужчину и женщину, заблудившихся в лесу. Пострадавшим не понадобилась помощь медиков. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

