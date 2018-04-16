В Ленобласти спасли мужчину и женщину, заблудившихся в лесу

Пострадавшим не понадобилась помощь медиков.

Спасатели помогли двум заблудившимся жителям Ленобласти. Об этом рассказали 10 сентября в Аварийно-спасательной службе региона.

Накануне из лесного массива в районе деревни Бор в Кировском районе не мог выйти мужчина. Его спасали сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга, пострадавшего доставили к автомобилю.

Кроме того, в лесу в поселке Будогощь заблудилась женщина, она была выведена и доставлена в Кириши добровольцами ПСО "Экстремум".

Ранее на Piter.TV: волонтеры нашли 282 пропавших человека в Петербурге и Ленобласти за август.

Фото: Piter.TV; Аварийно-спасательная служба Ленобласти