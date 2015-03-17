Волонтеры нашли 282 пропавших человека в Петербурге и Ленобласти за август

За последний летний месяц волонтерами было рассмотрено 382 обращения о розыске пропавших.

Волонтерский поисковый отряд "ЛизаАлерт Питер" обнародовал отчет о проделанной работе за прошлый август. Согласно сообщению, опубликованному в сообществе отряда в социальной сети "ВКонтакте" за последний летний месяц волонтерами было рассмотрено 382 обращения о розыске пропавших лиц в пределах Петербурга и Ленобласти.

В течение указанного периода удалось обнаружить живых 282 человек, еще 23 случая закончились печально — пропавшие были найдены мертвыми. Семьи смогли воссоединиться в 25 ситуациях, тогда как местонахождение 21 гражданина пока неизвестно.

Оставшееся 31 обращение осталось в статусе неподтвержденных.

Ранее мы сообщили о том, что в а июль в Петербурге и Ленобласти пропали 322 человека.

Фото: "ЛизаАлерт"