За июль в Петербурге и Ленобласти пропали 322 человека

В июле в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пропали 322 человека, из которых 222 удалось обнаружить живыми, сообщает волонтерский отряд "ЛизаАлерт".

Волонтеры объясняют: с наступлением теплой погоды увеличивается вероятность исчезновения людей в естественных ландшафтах. Поскольку в июле стояла отличная погода, большинство поисков проходили именно в лесах — таких заданий у "ЛизаАлерт" набралось 36. Еще четырнадцать случаев имели особую отметку "вода", обозначающую риски утопления. 17 человек погибли, а еще 20 числяться пропавшими без вести.

Отряд призывает петербуржцев и ленинградцев следить за детьми возле водоемов, заботиться о пожилых родственниках, при походах в лес выбирать заметную одежду и брать с собой заряженный мобильный телефон.

Фото: Telegram / ЛизаАлерт Питер