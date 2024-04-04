Тело десятиклассницы нашли в Финском заливе спустя три месяца поисков

Следственный отдел Приморского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («убийство»).

Утро 8 июня началось с трагического события в Финском заливе: примерно в полусотне метров от береговой линии местный житель натолкнулся на тело погибшего человека, незамедлительно уведомив об этом полицию.

Спасательные службы быстро прибыли на место и подняли тело из воды, передав его сотрудникам правоохранительных органов.

Позже выяснилось, что погибшей была девушка, ученица десятых классов, пропавшая ещё в марте месяце текущего года. Заявление о её исчезновении поступило в полицию 12 марта от проживающего на Планерной улице 52-летнего мужчины. Согласно его рассказу, вечером предыдущего дня девушка покинула дом после конфликта с отцом и больше домой не возвращалась. Отец уточнил, что подобные случаи ухода дочери из дома случались раньше. Через пару недель Следственный отдел Приморского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ ("убийство").

Ранее мы сообщили о том, что идут поиски 11-летнего мальчика из Кудрово.

Фото: "ЛизаАлерт"