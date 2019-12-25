Идут поиски 11-летнего мальчика из Кудрово

Предварительно, 26 мая мальчик ушел из дома, расположенного на Пражской улице.

Следственный отдел по Всеволожску возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летнего Николая Мухачева. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Предварительно, 26 мая мальчик ушел из дома, расположенного на Пражской улице в Кудрово. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Поисковые мероприятия проводятся вместе с сотрудниками полиции, МЧС и волонтерами отряда "ЛизаАлерт".

Проверяются места возможного местонахождения малолетнего, допрашиваются лица из круга его общения. Принимаются меры к установлению причин и условий произошедшего. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Если у вас есть данные о местонахождении ребенка, сообщите по номерам телефонов: 492-01-58, 8 (812) 630-47-56.

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти