В Петербурге третий день ищут 16-летнего молодого человека

Последний раз парня видели в красном пальто, светло-коричневой футболке, чёрных брюках и бежевых спортивных туфлях.

16-летний молодой человек исчез вечером 18 мая в Петербурге, перестав отвечать на телефонные звонки и не вернувшись домой. Это вызвало тревогу среди близких и знакомых подростка. Родственники обратились за поддержкой в добровольческий отряд спасения "ЛизаАлерт".

Волонтёры оперативно распространили ориентировку и начали активные поиски, продолжающиеся уже третьи сутки. Поисковая группа предоставила следующую информацию о внешнем облике парня: его рост достигает 180 см, телосложение стройное, волосы светлые, глаза серо-голубого оттенка.

Последний раз молодого человека видели в красном пальто, светло-коричневой футболке, чёрных брюках и бежевых спортивных туфлях. Из дома он также захватил с собой чёрный рюкзак. Если кто-нибудь располагает сведениями, способствующими установлению его местоположения, просьба немедленно связаться с волонтёрами по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52.

Ранее мы сообщили о том, что волонтеры ищут пропавшего 11-летнего мальчика из Кудрово.

Фото: "ЛизаАлерт"