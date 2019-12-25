Волонтеры ищут пропавшего 11-летнего мальчика из Кудрово

С 10 мая местонахождение ребенка неизвестно.

В Кудрово в Ленобласти пропал 11-летний мальчик, рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" 11 мая.

С 10 мая местонахождение ребенка неизвестно. Рост мальчика составляет 164 сантиметра, он плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в синюю толстовку, серую футболку, черные джинсы и кеды.

Если вы знаете что-то о ребенке, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пропал 72-летний поэт Ярослав Шабля. Он известен публике как автор двух поэтических сборников и член Союза писателей РФ.

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу