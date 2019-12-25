В Петербурге пропал 72-летний поэт Ярослав Шабля

Шабля известен широкой публике как автор двух опубликованных поэтических сборников и член Союза писателей РФ.

В среду, 16 апреля, в Петербурге объявлен розыск известного российского поэта, члена Союза писателей РФ Ярослава Шабли, которому исполнилось 72 года. Информацию предоставило волонтерское объединение "ЛизаАлерт".

Добровольцами была опубликована подробная ориентировка: мужчина ростом около 175 см худощавый, с карими глазами и седыми волосами. Последняя одежда, которую видел писатель перед исчезновением был одет в серую куртку и брюки, черные ботинки и кепку. При себе он имел темно-коричневый рюкзак.

Стоит отметить, что Ярослав Шабля известен широкой публике как автор двух опубликованных поэтических сборников и член Союза писателей РФ.

Ранее мы сообщили о том, что актрису Стасю Кренц нашли живой в Петербурге. Позднее, 15 апреля, коллеги актрисы разместили радостную новость в социальных сетях. Актриса Юлия Новикова подтвердила, что Кренц жива, хотя пока не выходит на связь самостоятельно. Последний раз Стасю видели днём 14 апреля, но подробностей о том, где находилась девушка в последующие дни, пока нет.

Фото: "ЛизаАлерт"