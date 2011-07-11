Актрису Стасю Кренц нашли живой в Петербурге

Актриса Юлия Новикова подтвердила, что Кренц жива, хотя пока не выходит на связь самостоятельно.

Актриса Стася Кренц, пропавшая в Петербурге пять дней назад, вызвала тревогу среди близких и знакомых. Её родные обратились за помощью, и волонтёры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" немедленно подключились к операции по её розыску, пишет "Петербургский дневник".

Приметы Стаси — рост 177 см, тёмно-русые волосы средней длины. Последний раз актрису видели в короткой тёмно-зелёной дублёнке с мехом, серых брюках, тёмно-синем берете и с лёгкой кожаной сумочкой голубоватого оттенка.

Позднее, 15 апреля, коллеги актрисы разместили радостную новость в социальных сетях. Актриса Юлия Новикова подтвердила, что Кренц жива, хотя пока не выходит на связь самостоятельно.

На связь она сама еще не выходила. Но на этом поиски волонтеров заканчиваются. Нарушать дистанцию, если человек жив и не требует помощи, они не могут. Спасибо всем за отклик, неравнодушие может спасти жизни. Юлия Новикова, актриса

Последний раз Стасю видели днём 14 апреля, но подробностей о том, где находилась девушка в последующие дни, пока нет.

Ранее мы сообщили о том, что за март на территории Петербурга и Ленобласти пропали свыше 250 человек.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер