За март на территории Петербурга и Ленобласти пропали свыше 250 человек

Несмотря на то, что март считается относительно спокойным периодом для поискового отряда, нагрузка на команду осталась значительной.

В марте 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области были зарегистрированы 255 случаев исчезновения людей. Благодаря усилиям поисковых групп, большинство из них, а именно 173 человека, были найдены живыми. Однако 24 человека были обнаружены мертвыми, а 23 человека до сих пор числятся пропавшими без вести, информирует пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт".

Несмотря на то, что март считается относительно спокойным периодом для поискового отряда, нагрузка на команду осталась значительной. В этом месяце было получено на несколько заявок больше, чем в феврале, причем 100 из них относились к категории срочных, требующих немедленного выезда на место. Параллельно с поиском людей, команда "ЛизаАлерт" продолжала повышать свою квалификацию, проводя тренинги и лекции по различным направлениям деятельности, включая навигационные работы и методы поиска в городских условиях.

Особое внимание уделяется продолжающимся поискам шестилетнего мальчика, который провалился под лед реки в Тосненском районе. Добровольцы провели обширные обследования местности, покрыв расстояние в 248 километров на лодках, 13 километров пешком в гидрокостюмах и 223 километра с использованием подводных камер. Работа продолжается, и отряд прилагает максимум усилий для успешного завершения операции.

"ЛизаАлерт" призывает жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области заботиться о безопасности своих близких и обращать внимание на объявления о пропавших людях, чтобы помочь в их поиске.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские волонтеры завершили трехдневные поиски 15-летней девочки.

Фото: ВКонтакте/ Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер