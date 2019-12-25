Петербургские волонтеры завершили трехдневные поиски 15-летней девочки

После долгих дней тревог пришло долгожданное известие: девочка найдена живой и здоровой.

Семья из Санкт-Петербурга обратилась за поддержкой в организацию "ЛизаАлерт" после исчезновения их дочери. Девочка, которой всего 15 лет, не вернулась домой 4 апреля.

Родственники были обеспокоены, ведь предположения о том, что она могла остаться у кого-то из знакомых, быстро развеялись — ни друзья, ни семья не подтвердили её присутствие. Когда телефон подростка перестал отвечать, родители приняли решение начать поиски, распространив ориентировки через волонтеров.

Поисковый отряд описал внешность девочки: черные волосы, карие глаза, одета в черно-бело-красную куртку, синие джинсы и держала в руках черную сумку-шопер.

После долгих дней тревог пришло долгожданное известие: девочка найдена живой и здоровой. Где именно она находилась всё это время, остается неизвестным, так как такие подробности обычно не разглашаются из уважения к личным границам. Самое важное, что сейчас она вновь вместе с семьей и чувствует себя хорошо.

Ранее мы сообщили о том, что СК возбудил дело о похищении 15-летней девушки в Красноярском крае.

Фото: "ЛизаАлерт"