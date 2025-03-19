СК возбудил дело о похищении 15-летней девушки в Красноярском крае

В поисках задействованы более 150 сотрудников полиции, привлечены волонтеры.

В городе Ачинск пропала 15-летняя девушка, которую, предположительно, похитили. Об этом сообщил в пресс-службе ГУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, 18 марта девушка ушла из дома, а спустя пару часов на телефон ее отца пришло видеообращение от неизвестного лица. На нем дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения, а также извиняется перед "Вагнром". По данному факту возбуждено уголовное дело. В поисках задействованы более 150 сотрудников полиции, привлечены волонтеры.

Ранее мы сообщали, что СК раскрыл убийство сотрудницы АЗС 17-летней давности.

Видео: Telegram / Baza