СК раскрыл убийство сотрудницы АЗС 17-летней давности

Сотрудники СК и МВД вернулись к материалам дела в 2024 году.

Сотрудники СК России по Красноярскому краю раскрыли убийство сотрудницы АЗС 17-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

По данным следствия, в мае 2007 года в Балахтинском районе обнаружили тело 44-летней женщины, которая работала на АЗС. Эксперты зафиксировали множество ножевых ранений. Раскрыть убийство по горячим следам не удалось, и следствие приостановили. Однако в 2024-м сотрудники СК и МВД вернулись к материалам дела.

Допросив повторно свидетелей, следователи узнали от одного из них, что коллега жертвы во время застолья накануне убийства говорила о намерении свести счеты с ней. В ночь убийства она пришла к сменщице, с которой часто конфликтовала. В результате очередная ссора переросла в драку, и злоумышленница нанесла потерпевшей множественные удары ножом, после чего скрылась с места. В отношении женщины завели уголовное дело об убийстве.

Ранее мы сообщали, что в Тверской области предотвратили заказное убийство женщины.

Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия