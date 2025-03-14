По предварительной версии, злоумышленник на почве семейного конфликта решил избавиться от своей тещи.

В Тверской области предотвратили заказное убийство женщины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По предварительной версии, злоумышленник на почве семейного конфликта решил избавиться от своей тещи. О его намерениях найти исполнителя убийства узнали в полиции. Все дальнейшие действия проходили под их контролем.

Отмечается, что заказчик потребовал доказательства исполненного преступления, после чего обещал передать исполнителю 100 тысяч рублей. Ему был предоставлен паспорт якобы убитой женщины. После оплаты подозреваемый был задержан при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД России