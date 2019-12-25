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В Тверской области из-за отражения атаки БПЛА загорелся завод
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В Тверской области из-за отражения атаки БПЛА загорелся завод

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Виталий Королев раскрыл подробности ночного налета БПЛА по российскому региону.

Возгорание зафиксировано на территории завода, расположенного в поселке Редкино Тверской области. Соответствующее заявление через аккаунт в национальном мессенджере "Макс" сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Виталий Королев. Местный чиновник заметил, что инцидент произошел в результате отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Известно, что сотрудники предприятия не пострадали.

Выехал в Конаковский округ, где в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на заводе в поселке Редкино. Сотрудники предприятия не пострадали, были вовремя эвакуированы в укрытие.

Виталий Королев, врио главы Тверской области

Местные власти заметили, что на данный момент возгорание ликвидировано. На месте остаются экстренные и оперативные службы для обеспечения дальнейшей безопасности промышленного объекта.  

Под Тверью при отражении атаки БПЛА поврежден склад Wildberries.

Фото: Макс / Виталий Королев

Теги: беспилотники, виталий королев, регионы, тверская область
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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