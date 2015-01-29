В Череповце раскрыли массовую резню 20-летней давности в игорном клубе

Ирина Волк рассказала о задержании пятерых подозреваемых в убийстве троих человек в Вологодской области.

Российские правоохранительные органы на территории Вологодской области успешно провели работу по раскрытию противоправных деяний прошлых лет. Сотрудники Управления уголовного розыска задержали пятерых подозреваемых в преступлении, совершенном 20 лет назад в городе Череповце. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что в 2005 году в одном из игровых павильонов, расположенном на проспекте Победы, оперативниками были обнаружены тела двоих мужчин и женщины с признаками насильственной смерти. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Установить подозреваемых по горячим следам не представилось возможным. пресс-служба МВД РФ по региону

Позже полицейские получили информацию о том, что к убийству могут быть причастны пятеро мужчин. Один из злоумышленников на момент совершения преступления был несовершеннолетним. При силовой поддержке Росгвардии оперативники поймали четырех фигурантов расследования в Череповце. Еще один мужчина был задержан на территории Краснодарского края.

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Фото и видео: МВД России