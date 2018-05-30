Омская полиция пресекла работу нелегального казино, обнаруженного на цокольном этаже жилого дома

Полиция задержала в помещении 18 человек.

Российские правоохранительные органы при силовой поддержке Росгвардии по Омской области пресекли работу нелегального казино, обнаруженного на цокольном этаже жилого здания. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы регионального управления полиции. Оперативники установили, что в подвальном помещении дома на проспекте Карла Маркса в момент облавы находилось 18 человек. Посетители клуба играли в покер, в зале их обслуживали несколько крупье и местные официанты. Во время осмотра места преступления сотрудники МВД изъяли семь специальных столов для покера, свыше полутора тысяч фишек различного номинала, несколько колод игральных карт и 36 900 рублей в виде наличных денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ. Частично личности подозреваемых уже установлены.

Посетители клуба соблюдали строгие меры конспирации при планировании своих визитов. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для выявления всех причастных лиц. пресс-служба МВД РФ

Ведется розыск лиц, которые предоставили для незаконного бизнеса помещение, а также получили материальную выгоду от размещения там нелегального казино.

В МВД рассказали о позиции по прописке граждан в апартаментах.

Фото и видео: МВД Медиа