В МВД рассказали о позиции по прописке граждан в апартаментах

Ирина Волк заметила, что важно учитывать каждого гражданина по месту его нахождения в России.

Российские правоохранительные органы прокомментировали информацию о рассмотрении в Государственной думе вопроса о возможной прописке граждан в апартаментах. Через социальные сети официальный представитель МВД РФ Ирина Волк указала на то, что ведомство придерживается позиции, по которой государству необходимо учитывать каждого россиянина в месте его нахождения на территории страны вне зависимости от вида помещения, в котором тот проживает. Чиновница пояснила, что этот вопрос неоднократно поднимался с 2016 года на различных площадках.

Ведомство поддерживает проработку вопроса о возможности легализации апартаментов в любом их статусе, что позволит принимать решение о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства в них. пресс-служба МВД РФ

Пресс-секретарь полиции уточнила, что признание и перевод апартаментов в разряд жилых помещений к профессиональной компетенции МВД России не относится.

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Фото и видео: МВД Медиа