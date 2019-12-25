Задержан хулиган, который во время дорожного конфликта на Литейном проспекте размахивал ножом

Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейскими Центрального района задержан агрессор, размахивающий ножом в дорожном конфликте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 11 марта вечером поступило сообщение от водителя автомобиля Renault Kaptur о том, что неизвестный, находясь на проезжей части у дома 51 по Литейному проспекту, в ходе дорожного конфликта угрожал ему ножом.

По подозрению в совершении указанного преступления 13 марта задержан неработающий 20-летний молодой человек, проживающий в хостеле на улице Садовая, 28. Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: МВД по СПб и ЛО