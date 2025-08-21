Миллиардера Сулейманова обвинили в заказных убийствах

Фигурант расследования не признал вины.

Российские следователи предъявили обвинение в окончательной редакции миллиардеру Ибрагиму Сулейманову и другим фигурантам уголовного дела об убийстве и покушении на убийства в составе ОПС. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на данные от правоохранительных органов. В СМИ пояснили, что свою вину мужчина не признал.

Следователи объявили о завершении предварительного расследования Сулейманову и остальным фигурантам уголовного дела. Миллиардер отказался признавать вину. источник издания

Напомним, что Ибрагим Сулейманов задержан в своем загородном доме на Рублевке еще 3 октября 2025 года. После задержания и допроса представители надзорного ведомства предъявили ему обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Речь идет о расследовании по части 3 статьи 33, пункте "ж" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30 УК РФ. Позже появилась более тяжкая статья по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ за создание ОПС и участие в нем.

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Фото: Piter.tv