ФСБ предотвратила заказное убийство бизнесмена в Оренбургской области

Мужчина нанял исполнителя, чтоб тот разобрался с оппонентом.

Сотрудники ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом предотвратили заказное убийство крупного предпринимателя в Оренбургской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что удалось не допустить дестабилизации обстановки в этнической среде российского региона. Известно, что потенциальной жертвой преступления должен был стать местный предприниматель. Он является выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона.

В Оренбурге заказчик убийства своего конкурента в сфере торговли, гражданин России 1975 года рождения, представитель одной из национальных диаспор. ЦОС ФСБ РФ

Исполняющая обязанности старшего помощника руководителя Следственного комитета Оренбургской области Ольга Крутоярова уточнила, что в сентябре 2025 года обвиняемый не желал возвращать коммерсанту долг в размере 15 миллионов рублей, поэтому решился на убийство. С этой задачей он обратился к своему знакомому и за денежное вознаграждение предложил ему стать исполнителем преступления. Далее мужчина разработал план, передал сообщнику денежные средства, на которые тот приобрел автомобиль, огнестрельное оружие и снаряды к нему, а также продемонстрировал киллеру фотографию и данные о личности потерпевшего. Однако подельник обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся инциденте. В результате заказчик был задержан сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области при передаче денежных средств исполнителю за якобы совершенное убийство. В отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по статье за организацию приготовления убийства по найму. Сейчас обвиняемый отправлен под стражу.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России