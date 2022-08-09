  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:06
102
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ФСБ предотвратила заказное убийство бизнесмена в Оренбургской области

0 0

Мужчина нанял исполнителя, чтоб тот разобрался с оппонентом.

Сотрудники ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом предотвратили заказное убийство крупного предпринимателя в Оренбургской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что удалось не допустить  дестабилизации обстановки в этнической среде российского региона. Известно, что потенциальной жертвой преступления должен был стать местный предприниматель. Он является выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона.

В Оренбурге заказчик убийства своего конкурента в сфере торговли, гражданин России 1975 года рождения, представитель одной из национальных диаспор.

ЦОС ФСБ РФ

Исполняющая обязанности старшего помощника руководителя Следственного комитета Оренбургской области Ольга Крутоярова уточнила, что в сентябре 2025 года обвиняемый  не желал возвращать  коммерсанту долг в размере 15 миллионов рублей, поэтому решился на убийство. С этой задачей он обратился к своему знакомому и за денежное вознаграждение предложил ему стать исполнителем преступления. Далее мужчина разработал план, передал сообщнику денежные средства, на которые тот приобрел автомобиль, огнестрельное оружие и снаряды к нему,  а также продемонстрировал киллеру фотографию и данные о личности потерпевшего. Однако подельник обратился в правоохранительные органы и сообщил о готовящемся инциденте. В результате заказчик был задержан сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области при передаче денежных средств исполнителю за якобы совершенное убийство. В отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по статье за организацию приготовления убийства по найму. Сейчас обвиняемый отправлен под стражу. 

ФСБ: у Димитрова уничтожены диверсанты ВСУ при попытке обойти позиции РФ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: заказное убийство, оренбургская область, регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии