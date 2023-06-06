В новом регионе России рассказали о работе по выявлению ДРГ противника.

Антитеррористическое подразделение "Горыныч" из регионального управления российских силовых структур на территории Донецкой народной республики успешно ликвидировало группу украинских диверсантов. Соответствующее заявление журналистам сделали представители местной пресс-службы ФСБ РФ в новом регионе страны. Специалисты из надзорного ведомства пояснили, что противник стремился попасть в тыл наших войск и уничтожить личный состав, размещенный на участке. В ФСБ добавили, что "Горыныч" продолжает вести охоту на диверсионные группировки из боевиков киевского режима, которые сейчас находятся на окраине Димитрова.

Бойцы ФСБ выследили и уничтожили семь украинских террористов, которые пытались обойти российские штурмовые группы и нанести по ним удар с тыла. УФСБ РФ по ДНР

Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР