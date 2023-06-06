Антитеррористическое подразделение "Горыныч" из регионального управления российских силовых структур на территории Донецкой народной республики успешно ликвидировало группу украинских диверсантов. Соответствующее заявление журналистам сделали представители местной пресс-службы ФСБ РФ в новом регионе страны. Специалисты из надзорного ведомства пояснили, что противник стремился попасть в тыл наших войск и уничтожить личный состав, размещенный на участке. В ФСБ добавили, что "Горыныч" продолжает вести охоту на диверсионные группировки из боевиков киевского режима, которые сейчас находятся на окраине Димитрова.
Бойцы ФСБ выследили и уничтожили семь украинских террористов, которые пытались обойти российские штурмовые группы и нанести по ним удар с тыла.
УФСБ РФ по ДНР
Членов созданной в ИК Забайкалья ячейки террористов задержали в четырех регионах.
Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все