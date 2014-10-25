Членов созданной в ИК Забайкалья ячейки террористов задержали в четырех регионах

ФСИН, ФСБ и СК провели оперативные мероприятия по задержанию членов группировки.

Российские силовые структуры совместно с ФСИН и СК задержали семерых участников террористической ячейки, сформированной на территории одной из исправительных колоний Забайкальского края. Задержания прошли в четырех регионах России. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России и пресс-службы Следственного комитета России. Известно, что банда была создана в интересах запрещенной в нашей стране международной организации для того, чтобы собирать денежные средства для ее финансирования и склонения осужденных лиц к противоправной деятельности.

.... Группа осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №7 УФСИН России по Забайкальскому краю, создала ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации с целью пропаганды ее идеологии. пресс-бюро ФСИН

В надзорном ведомстве отметили, что организаторы и основные участники ячейки пойманы сотрудниками ФСБ России в результате оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в Дагестане, а также Волгоградской области, Краснодарского и Забайкальского краев. В отношении фигурантов ведется уголовное дело по части 1 статьи 205.4 и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Речь идет об организации террористического сообщества и участие в нем, а также о содействии террористической деятельности.

Фото и видео: Следственный комитет по Забайкльскому краю