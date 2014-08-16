Все билеты на экскурсии в "Кресты" в марте раскупили за два часа

Попасть в бывшее СИЗО до реновации захотели сотни петербуржцев.

Петербуржцы устроили настоящий ажиотаж на экскурсии в бывший следственный изолятор "Кресты". Все билеты на март были раскуплены всего за два часа после старта продаж. Об этом ТАСС сообщили в компании "ДК Лурье", которая единственная получила доступ на объект до начала реновации.

В организации признались, что такого спроса не ожидали, но успели подготовиться. Все места выкупили те, кто заранее записался в лист ожидания. Ограниченное число билетов связано с жесткими мерами безопасности: одновременно в "Крестах" могут находиться не более 20 человек.

Организаторы пообещали добавлять новые сеансы — экскурсии продлятся как минимум до августа. Сбор заявок стартовал 13 февраля, маршрут по комплексу будет единым, но с разными авторскими рассказами.

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"