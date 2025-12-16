Макет нового общественного пространства на территории "Крестов" представят на ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет представлен макет будущего общественного пространства на территории обновлённого СИЗО "Кресты". Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в эфире телеканала "78".

По словам градоначальника, эта новая территория призвана стать точкой притяжения как для жителей, так и для гостей города. Он также отметил, что инвесторы положительно оценивают усилия государства по развитию района, понимая перспективы соседних зданий. Здесь действуют общие законы развития всех исторических городов.

Кроме того, губернатор анонсировал, что на полях форума планируется подписание соглашения о создании крупного отеля в центре Петербурга.

