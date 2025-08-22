Киллер Ореховской ОПГ Александр Шарапов погиб в зоне СВО

Преступник скрывался от правосудия 16 лет, ведя отшельнический образ жизни.

Бывший бригадир Ореховской ОПГ Александр Шарапов отбывал 15-лет за ряд особо тяжких преступлений. Позже он подписал контракт с Минобороны, спустя несколько месяцев погиб в зоне спецоперации, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным данным, 55-летний Шарапов отправился на боевую задачу на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике в составе 423‑й гвардейского мотострелкового полка "Ямполь". Оттуда киллер живым не вернулся.

Сослуживцы рассказывали, что у Шарапова был позывной "Дед". Сначала родственникам сообщили, что он попал в плен ВСУ, но позже им пришла справка о его смерти. У мужчины осталась гражданская жена и шесть детей.

Член ОПГ скрывался с 2001 года под чужой фамилией, однако через 16 лет его задержали во Владимирской области. В 2020 году суд признал Шарапова виновным в пяти расправах, совершенных с 1994 по 2001 год. Среди жертв —киллер Александр Солоник и его девушка-модель Светлана Котова.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)