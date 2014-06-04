Главный киллер ореховской ОПГ будет отбывать наказание не в тюрьме

Игорь Сосновский с туберкулезом направлен в лечебно-исправительное учреждение.

Главный киллер ореховской организованной преступной группировки, которого российские СМИ называли самым кровожадным исполнителем заказных преступлений по кличке Чипит, этапирован из тюрьмы в лечебно-исправительное учреждение. Соответствующее заявление сделали журналист из Telegram-канала SHOT. Авторы публикации пояснили, что речь идет об Игоре Сосновском. Мужчина на данный момент отбывает наказание на территории Тверской области за совершение 16 убийств. Установлено, что сейчас заключенный уже переведен из колонии строгого режима в ЛИУ с диагнозом "туберкулёз". Согласно предварительным данным, весь свой оставшийся срок (до 2034 года) пациент проведёт именно там.

Напомним, что в колонии Игорь Сосновский оказался с 2017 года. По решению судебной инстанции мужчина был приговорен к 18 годам лишения свободы за 16 убийств и пяти покушения на жизнь человека. Пожизненного срока Чипит избежал благодаря тому, что пошёл на сделку со следствием и сдал всех членов своей банды. До момента заключения под стражу россиянин считался одним из самых дерзких киллеров страны в составе ореховской ОПГ. Специалисты установили, что подозреваемый мог убить человека не только вечером и без свидетелей, но даже и в дневное время. Как стало известно SHOT, у Чипита осталась семья, о которой ранее никто никогда не знал. В частности, у Игоря Сосновского есть 55-летняя супруга по имени Надежда и 32-летний сын Валентин. Ребенок киллера служил на морском флоте, а затем женился и сейчас находится в Солнечногорске.

