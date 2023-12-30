  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:40
190
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ФСБ задержала двух россиян, собиравших для Киева данные о военных объектах

0 0

Силовики задержали подозреваемых, работавших на ГУР Минобороны Украины.

Российскими силовыми структурами задержаны двое граждан страны, которые по заданию украинской разведки собирали сведения о военных объектах и частях, расположенных на территории Московской, Тульской, Тверской областях.Соответствующими данными поделились с журналистами представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что  подозреваемые самостоятельно установили контакт с иностранными кураторами из рядов главного управления разведки министерства обороны Украины. Они занимались деятельностью, направленной на дестабилизацию национальной безопасности России.

По заданию кураторов осуществили сбор и передачу противнику сведений в отношении военных объектов и мест дислокации войсковых частей на территории Московской, Тульской и Тверской областей.

ЦОС ФСБ РФ

ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Крыму против российского военного.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: госизмена, московская область, тверская область, тульская область, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии