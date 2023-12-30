ФСБ задержала двух россиян, собиравших для Киева данные о военных объектах

Силовики задержали подозреваемых, работавших на ГУР Минобороны Украины.

Российскими силовыми структурами задержаны двое граждан страны, которые по заданию украинской разведки собирали сведения о военных объектах и частях, расположенных на территории Московской, Тульской, Тверской областях.Соответствующими данными поделились с журналистами представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что подозреваемые самостоятельно установили контакт с иностранными кураторами из рядов главного управления разведки министерства обороны Украины. Они занимались деятельностью, направленной на дестабилизацию национальной безопасности России.

По заданию кураторов осуществили сбор и передачу противнику сведений в отношении военных объектов и мест дислокации войсковых частей на территории Московской, Тульской и Тверской областей. ЦОС ФСБ РФ

Фото и видео: ЦОС ФСБ России