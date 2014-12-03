ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Крыму против российского военного

Мужчина помещен под стражу за подготовку теракта и госизмену.

Российские силовые структуры через социальные сети показали общественности момент предотвращения сотрудниками службы теракта на территории Крыма в отношении российского высокопоставленного военнослужащего. Соответствующими данными поделились с журналистами представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что злоумышленником является 39-летний местный житель из Севастополя. Он на допросе объяснил, что через мессенджер Telegram в инициативном порядке установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в нашей стране террористической организации, работающей под контролем украинских спецслужб. Иностранные кураторы дали задание по ликвидации представителя ВС РФ. Преступление должно было быть совершено за счет заложения радиоуправляемого взрывного устройства под автомобиль жертвы.

Куратор передал исполнителю координаты расположения в Севастополе тайника со взрывным устройством фугасного действия, инструкцией по сборке СВУ, номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего, а также обозначил дату совершения подрыва. ЦОС ФСБ РФ

Фигурант расследования дополнительно собирал сведения о российских военных объектах и военнослужащих в регионе с целью оказания помощи ВСУ в осуществлении диверсионно-террористической деятельности на полуострове. Сейчас в отношении задержанного ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 205 УК РФ. Речь идет о подготовке к террористическому акту, также о государственной измене. Мужчина находится под арестом.

Жителя Владимирской области задержали за подготовку атак по военным самолетам.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России