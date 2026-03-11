Жителя Владимирской области задержали за подготовку атак по военным самолетам

Мужчина изучал обстановку около российских аэродромов и собрал СВУ.

Российские силовые структуры задержали 35-летнего жителя Владимирской области, который по заданию Службы безопасности Украины готовил атаки беспилотниками по военным самолетам. Соответствующими данными поделились с журналистами представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что через мессенджер мужчина инициативно установил контакт с агентом киевского режима. Он планировал по заданию от иностранного куратора осуществить подрыв авиационной техники Вооруженных сил России. С этой целью сотрудник СБУ организовал доставку на территорию Московской и Калужской областей БПЛА, также взрывчатых веществ, взрывных устройств и другого специального оборудования. Подозреваемый провел разведку местности и неоднократно выезжал к аэродромам, расположенным во Владимирской, Ивановской областях и в столице. Ему удалось извлечь доставленные компоненты оборудования из условленных схронов. Затем эти опасные предметы мужчина перевез на свою квартиру. Там он совершил пробную сборку устройства и отрабатывал навыки управления дронами.

Во время подготовки к ДТА злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ России на территории Ивановской области. ЦОС ФСБ РФ

Напомним, что ведется уголовное дело по части 2 статьи 281.3, части 1 статьи 30 и части 2 статьи 281, части 4 статьи 222.1 и статье 275 УК РФ. Речь идет об участии в диверсионном сообществе, прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях совершения преступления, формировании условий для совершения взрывов, направленных на разрушение или повреждение транспортных средств, сопряженных с посягательством на объекты Вооруженных сил России, незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также государственной измене.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России