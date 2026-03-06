ФСБ показала кадры задержания жительницы ДНР за госизмену

Через мессенджер девушка передавала украинцам сведения о Волновахском муниципальном округе.

Российские силовые структуры показали видео задержания сотрудниками ФСБ 18-летней жительницы из Донецкой народной республики по подозрению в государственной измене. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей. В надзорном ведомстве объяснили, что девушка из Волновахи установила контакт с представителями Главного управления Министерства обороны Украины через Telegram-канал. Злоумышленница передавала киевскому режиму сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, местах расположения административных зданий, находившихся на территории Волновахского муниципального округа, а также о гражданах и представителях региональных молодежных организаций, чтобы в дальнейшем вовлечь их в противоправную деятельность. В настоящее время в отношении фигурантки ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ.

ФСБ показала кадры задержания осужденного, склонявшего сокамерников к госизмене.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России