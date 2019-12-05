ФСБ показала кадры задержания осужденного, склонявшего сокамерников к госизмене

Мужчина пытался завербовать осужденных в Краснодарском крае для сражения на стороне ВСУ в рамках СВО.

Российские силовые структуры показатели через социальные сети кадры с места задержания осужденного, склонявшего сокамерников к государственной измене. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что противоправную деятельность мужчина вел на территории одной из колоний Краснодарского края. На кадрах допроса другой осужденный сообщает оперативникам о том, что злоумышленник предлагал ему убыть в зону специальной военной операции для того, чтобы затем перейти на сторону противника и вступить в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию.

Следственный комитет России по региону в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело ро части 1 статьи 30, части 4 статьи 33, части 1.1. статьи 205.1 УК РФ. Речь идет о содействии террористической деятельности, приготовлении в подстрекательству к государственной измене. В пресс-службе ФСИН России уточнили, что ответственность вербовщика за указанное преступление предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока заключения.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России