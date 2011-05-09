ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму

Силовики рассказали о противоправной деятельности местного жителя.

Российские силовые структуры задержали жителя Крыма за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что подозреваемый мужчина по собственной инициативе установил контакт с сотрудников из Главного управления разведки Минобороны Украины. Далее исполнитель передавал иностранному государству сведения о местах дислокации российских военнослужащих, оружия и боевой техники. Впоследствии по объектам совершались удары. Также местный житель сообщал противнику о социально-политической обстановке на полуострове для того, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию.

Федеральной службой безопасности в Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин РФ 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации. ЦОС ФСБ России

Мужчина публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку руководства с Банковой улицы. Он также призывал жителей региона к диверсионно-террористической деятельности против российского руководства. Кроме этого гражданин отрицательно высказывался о властях, крымчанах и бойцах ВС РФ, задействованных в специальной военной операции. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело ро части 2 статьи 205.2, статье 275 УК РФ. Речь идет о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма, а также государственной измене в форме шпионажа.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России