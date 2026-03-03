В Екатеринбурге предотвратили теракт против руководителя предприятия ОПК

Зарубежный куратор дистанционно взорвал исполнителя-закладчика СВУ.

Российские силовые структуры предотвратили на территории Екатеринбурга теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Свердловской области. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что в момент задержания непосредственного исполнителя преступления иностранный куратор взорвал самодельное взрывное устройство (СВУ). Этими действиями подозреваемый был ликвидирован.

Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ 1985 года рождения по заданию спецслужб Украины. ЦОС ФСБ России

В Силовом ведомстве пояснили, что предполагаемым объектом покушения был один из руководителей местного ОПК. Мужчина должен был погибнуть, по плану злоумышленников, во время подрыва личного автомобиля, в которого исполнитель заложил был СВУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России