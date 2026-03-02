Антитеррористические учения "Набат-2026" прошли в аэропорту Пулково

Основная цель учений заключалась в проверке согласованности действий различных служб при возникновении угрозы совершения диверсии или террористического акта на транспорте и авиалайнерах.

Масштабные антитеррористические учения под кодовым названием "Набат-2026" состоялись 25 февраля в международном аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие подразделения региональных силовых структур, правоохранительных органов и специальных служб, как сообщает Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Основная цель учений заключалась в проверке согласованности действий различных служб при возникновении угрозы совершения диверсии или террористического акта на транспорте и авиалайнерах. Проведение тренировок прошло без нарушений обычного режима работы воздушной гавани, все авиаперевозчики работали по стандартному графику.

Проведённый разбор итогов показал готовность оперативного штаба к эффективной нейтрализации террористических угроз. Регулярные подобные мероприятия направлены на поддержание высокого уровня оперативной готовности и постоянного мониторинга обстановки.

Видео: пресс-служба ГУ УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти