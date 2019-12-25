Рейсы из Петербурга в Дубай отменили на фоне ударов по Ирану

"Аэрофлот" и Emirates не будут летать 28 февраля, пассажиров переоформят на 1 марта.

Авиакомпании "Аэрофлот" и Emirates отменили рейсы из Петербурга в Дубай и обратно, запланированные на 28 февраля. Как следует из данных табло аэропорта Пулково, под отмену попали вечерние вылеты в ОАЭ и прибытия из Эмиратов в северную столицу. Причина — обострение ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану.

Согласно онлайн-табло Пулково, отменён рейс Emirates в Дубай с вылетом в 23:10. Также не состоятся два рейса из ОАЭ в Петербург: прибытие Emirates в 21:10 и "Аэрофлота" в 22:40.

Росавиация сообщила, что воздушное пространство временно закрыто не только над Израилем и Ираном, но и над Бахрейном, Ираком, Катаром, Кувейтом. Авиационные власти ОАЭ также ввели ограничения на использование своего воздушного пространства, а Оман закрыл аэропорт столицы Маскат.

"Аэрофлот" принял решение отменить все рейсы из городов России в Дубай и Абу-Даби, запланированные на 28 февраля. Перевозчик выполнит их 1 марта на широкофюзеляжных самолётах большей вместимости. Пассажиров отменённых рейсов переоформят на ближайшие вылеты.

Аналогичные меры приняли S7 (рейсы Москва — Дубай и Новосибирск — Дубай), "Уральские авиалинии" и лоукостер "Победа". Часть самолётов, уже находившихся в пути, приземлились в промежуточных пунктах — например, в Баку и Карачи.

Фото: Piter.TV