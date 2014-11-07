  1. Главная
8:33
Лайнер со 138 пассажирами выкатился за пределы полосы в Пулково

Проведение проверки инцидента поручено Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В международном аэропорту Пулково произошел инцидент, связанный с вылетом воздушного судна за границы рулежной полосы после приземления рейса Екатеринбург–Санкт-Петербург. Предварительная информация о событии поступила 27 февраля.

Самолет перевозил 138 пассажиров вместе с семью членами экипажа. Согласно сведениям Северо-Западной транспортной прокуратуры, жертв и пострадавших среди присутствующих на борту не оказалось, пассажиры успешно покинули борт.

Проведение проверки инцидента поручено Северо-Западной транспортной прокуратуре, задачей которой является оценка соблюдения норм авиационной безопасности и защиты прав авиапассажиров. Подробности происшествия и причины выхода воздушного судна за пределы обозначенной зоны находятся в стадии выяснения компетентными органами.

Ранее мы сообщили о том, что самолёт Петербург–Калининград вернулся в аэропорт из-за шасси.

Фото и видео: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

