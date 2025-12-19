  1. Главная
Самолёт Петербург–Калининград вернулся в аэропорт из-за шасси
Сегодня, 16:17
Пассажиры рейса в Калининград ожидают отправления.

Самолёт, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Инцидент произошёл 10 февраля из-за технической неисправности, связанной с неубранным шасси.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, по данному факту организована проверка. На борту воздушного судна находились 72 пассажира, которые после возврата в петербургский аэропорт Пулково были благополучно высажены.

В настоящее время все пассажиры ожидают отправления по первоначальному маршруту. Им предоставлено необходимое обслуживание, включая горячее питание и напитки.

Фото: Piter.TV

