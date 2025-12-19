  1. Главная
Прямые рейсы в Шымкент открываются из Пулково с 1 июня
Сегодня, 16:33
Самолеты в казахстанский город будут летать дважды в неделю – по понедельникам в 11:10 и пятницам в 17:40.

С 1 июня из петербургского аэропорта Пулково запускаются прямые рейсы в Шымкент. Об этом пишет 5 февраля телеканал "Санкт-Петербург"

Самолеты в казахстанский город будут летать дважды в неделю – по понедельникам в 11:10 и пятницам в 17:40. Прибывать воздушные суда планируют в 17:40 и 00:10 соответственно. Билеты уже доступны к покупке. 

Шымкент – третий по численности населения и первый по площади город Казахстана, промышленный, торговый и культурный центр. В 2020 году Шымкент объявили культурной столицей СНГ. 

Фото: Piter.TV 

