Прямые рейсы в Шымкент открываются из Пулково с 1 июня

С 1 июня из петербургского аэропорта Пулково запускаются прямые рейсы в Шымкент. Об этом пишет 5 февраля телеканал "Санкт-Петербург".

Самолеты в казахстанский город будут летать дважды в неделю – по понедельникам в 11:10 и пятницам в 17:40. Прибывать воздушные суда планируют в 17:40 и 00:10 соответственно. Билеты уже доступны к покупке.

Шымкент – третий по численности населения и первый по площади город Казахстана, промышленный, торговый и культурный центр. В 2020 году Шымкент объявили культурной столицей СНГ.

