"Россия" планирует возобновление рейсов из Петербурга в Геленджик

Авиакомпания "Россия" объявила о возобновлении прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Геленджиком начиная с 29 марта текущего года, соответствующее объявление появилось в официальном Telegram-канале аэропорта. Воздушный оператор прервал регулярное обслуживание маршрута более четырех лет назад.

В предстоящем весенне-летнем сезоне частота рейсов составит до пяти вылетов еженедельно. Самолёты будут подниматься в воздух из аэропорта "Пулково" в 08:15 утра и прибывать в Геленджик в 12:50. Обратные перелёты из курорта обратно в северную столицу предусмотрены в 13:50 часов. Расписание рассчитано до окончания октября.

Запуск рейсов авиакомпании "Россия" укрепит конкурентоспособность направления, которое постепенно восстанавливает активность авиаперевозок. Ранее билеты на рейсы из Геленджика в Санкт-Петербург начали продавать авиакомпании Utair и Smartavia, планирующие начать перевозки в конце марта и апреле.

Газета "Ведомости Юг" сообщала, что после открытия регулярного воздушного сообщения в июле 2025 года аэропорт Геленджика принял свыше 160 тысяч пассажиров. Самым популярным маршрутом среди отдыхающих стал рейс в Санкт-Петербург, услугами которого воспользовалось 11 514 пассажира.

Стоит напомнить, что с февраля 2022 года воздушная гавань Геленджика приостановила приём самолётов в связи с ограничениями безопасности, затронувшими целый ряд южных российских регионов. Позже в мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, а осенью 2025 года вернулся к эксплуатации Краснодарский аэропорт. Между тем, воздушные ворота Анапы, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка и Воронежа продолжают оставаться закрытыми.

Фото: Piter.TV