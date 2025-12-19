Убыточный порт "Морской фасад" планируют объединить с Пулково

Договор на юридическое обеспечение процедуры слияния уже подписан сторонами.

Городские власти Петербурга планируют провести объединение нерентабельного морского пассажирского терминала "Морской фасад" с успешным международным аэропортом Пулково, сообщает "Деловой Петербург".

Согласно публикации, договор на юридическое обеспечение процедуры слияния уже подписан сторонами. Решение о присоединении объясняется необходимостью оптимизации управленческой структуры транспортных объектов города и поддержки финансового положения порта.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков отметил, что терминал "Морской фасад" фактически простаивает более пяти лет и не приносит достаточного дохода для поддержания своей инфраструктуры. Включение его в структуру успешно функционирующего авиационного комплекса даст возможность поддерживать функционирование порта без дополнительной нагрузки на городской бюджет.

Детали технической реализации интеграции находятся в стадии разработки. Специалисты подчеркивают, что подобная концентрация ресурсов должна привести к снижению операционных расходов.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково показало новый логотип с мостами самолетами буквой "Л".

Фото: Piter.TV