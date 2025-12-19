Пулково показало новый логотип с мостами самолетами буквой "Л"

Аэропорт Пулково 30 января представил обновленный логотип разработанный студией Артемия Лебедева. Новый фирменный знак отражает архитектурные символы Петербурга авиационную тематику историческое название города.
Обновленный логотип выполнен в лаконичной графике. В его форме считываются очертания разводных мостов хвостов самолетов буква "Л" как отсылка к названию Ленинград. Символ объединяет городской образ авиационное движение визуальную преемственность. Впервые студия Артемия Лебедева разработала логотип для Пулково в 2014 году. Тогда знак не был внедрен в качестве основного элемента бренда аэропорта. В 2025 году оператор аэропорта принял решение вернуться к сотрудничеству с дизайнером для переработки фирменного стиля.
Генеральный директор управляющей компании аэропорта Леонид Сергеев сообщил что при создании логотипа основной задачей стало подчеркивание связи аэропорта с Петербургом его историей развитием транспортной инфраструктуры.
Презентация нового логотипа прошла в официальном формате. В мероприятии приняли участие Артемий Лебедев представители городской администрации блогеры журналисты. В ближайшее время аэропорт планирует выпуск сувенирной продукции с обновленным фирменным знаком как частью дальнейшего развития бренда Пулково.
Фото: Piter.TV
