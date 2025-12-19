Пулково показало новый логотип с мостами самолетами буквой "Л"

Аэропорт Петербурга обновил фирменный знак через 12 лет ожидания.

Аэропорт Пулково 30 января представил обновленный логотип разработанный студией Артемия Лебедева. Новый фирменный знак отражает архитектурные символы Петербурга авиационную тематику историческое название города.

Обновленный логотип выполнен в лаконичной графике. В его форме считываются очертания разводных мостов хвостов самолетов буква "Л" как отсылка к названию Ленинград. Символ объединяет городской образ авиационное движение визуальную преемственность. Впервые студия Артемия Лебедева разработала логотип для Пулково в 2014 году. Тогда знак не был внедрен в качестве основного элемента бренда аэропорта. В 2025 году оператор аэропорта принял решение вернуться к сотрудничеству с дизайнером для переработки фирменного стиля.

Генеральный директор управляющей компании аэропорта Леонид Сергеев сообщил что при создании логотипа основной задачей стало подчеркивание связи аэропорта с Петербургом его историей развитием транспортной инфраструктуры.

Презентация нового логотипа прошла в официальном формате. В мероприятии приняли участие Артемий Лебедев представители городской администрации блогеры журналисты. В ближайшее время аэропорт планирует выпуск сувенирной продукции с обновленным фирменным знаком как частью дальнейшего развития бренда Пулково.

Фото: Piter.TV