Пулково заплатит штраф за дискриминацию "Победы"

Высшая судебная инстанция поддержала решение ФАС.

Верховный суд Российской Федерации окончательно подтвердил законность штрафа, наложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на оператора петербургского аэропорта Пулково — компанию "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС). Поводом стало нарушение правил недискриминационного доступа в отношении авиакомпании "Победа", сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Конфликт возник, когда компания "Ю-Ти-Джи Холдинг" (ранее — "Победа Хэндлинг"), предоставляющая наземные услуги для лоукостера, подала заявку на доступ к инфраструктуре Пулково для обслуживания пассажиров "Победы". Как субъект естественной монополии, ВВСС обязана была её рассмотреть, но отказалась, сославшись на формальные недостатки: отсутствие в заявке перечня типов воздушных судов и наличие претензий к договору между "Победой" и её обслуживающей компанией.

ФАС, куда обратился "Ю-Ти-Джи Холдинг", расценила эти действия как дискриминационные и в октябре 2024 года оштрафовала оператора аэропорта на 250 тысяч рублей. ВВСС попыталась оспорить это решение, но три инстанции арбитражных судов Московского округа, а теперь и Верховный суд, признали штраф законным.

Фото: Piter.TV