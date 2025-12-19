В Пулково приземлился первый самолет прямого рейса из Марокко в Петербург

Новый маршрут предусматривает выполнение рейсов трижды в неделю: по понедельникам, средам и субботам.

Самолет первого прямого рейса Касабланка-Петербург совершил посадку в аэропорту Пулково в 7:00, передает агентство ТАСС. Обратный рейс запланирован на 8:05.

До прибытия авиалайнера в петербургском аэропорту состоялась торжественная церемония открытия нового маршрута, в которой участвовали директор по коммерческой авиации Пулково Асият Халваши, глава городского комитета по туризму Евгений Панкевич, зампредседателя комитета по международным связям Нияз Мамишев и временно исполняющий обязанности руководителя транспортного ведомства Дмитрий Ваньчков.

Новый маршрут предусматривает выполнение рейсов трижды в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Перевозчиком выступает марокканская авиакомпания Royal Air Maroc, рейсы выполняются на самолете Boeing 737-800.

Граждане России могут посещать Марокко без визы сроком до трех месяцев.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково рассказали о самых необычных забытых вещах пассажиров.

Фото: Piter.TV