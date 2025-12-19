В Пулково рассказали о самых необычных забытых вещах пассажиров

Четыре килограмма икры и черепаха вошли в отчет находок Пулково.

Аэропорт Пулково опубликовал результаты работы стола находок за 2025 год. По данным службы розыска багажа, пассажиры оставили в терминалах тысячи личных вещей, забытых во время досмотра, ожидания рейсов или после прилета. В число самых необычных находок года вошли четыре килограмма красной икры. В аэропорту уточнили, что продукт был найден и впоследствии возвращен владельцу. Также сотрудники обнаружили шаманский бубен, оставленный в общественной зоне терминала.

Отдельно в Пулково отметили случай с живым животным. Самой необычной и трогательной находкой стала красноухая черепаха. Животное не отправили на склад временного хранения. Черепаху забрала к себе одна из сотрудниц службы розыска багажа.

Всего за 2025 год пассажиры оставили в аэропорту 3543 сумки и чемодана. Наиболее часто забываемыми предметами стали ремни и украшения. В Пулково пояснили, что такие вещи пассажиры нередко снимают во время предполетного досмотра и забывают забрать из корзин. При этом количество утерянной электроники, включая телевизоры и гаджеты, снизилось по сравнению с предыдущими периодами.

В аэропорту напомнили, что вещи, оставленные в терминале, передаются в стол находок и хранятся там до шести месяцев. Исключение составляют скоропортящиеся продукты, которые подлежат быстрой утилизации. Для возврата утерянного предмета пассажиру необходимо обратиться в бюро находок на первом этаже терминала или связаться со службой по телефону, предоставив паспорт и подробное описание вещи.

Фото: Piter.TV