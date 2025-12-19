  1. Главная
В Педиатрический университет доставлен юный житель Нижнего Новгорода, получивший травмы после взрыва петарды
Сегодня, 11:51
В Педиатрический университет доставлен юный житель Нижнего Новгорода, получивший травмы после взрыва петарды

Уже проведена одна из двух операций, сообщили медики.

Врачи Петербургского государственного педиатрического медицинского университета подвели итоги работы в новогодние праздники. По словам ректора вуза Дмитрия Иванова, на лечение в медицинское учреждение были доставлены 311 пострадавших ребят, передает корреспондент Piter.TV. 

В частности, стала известна история 14-летнего подростка из Нижнего Новгорода. Вместе с друзьями мальчик бросал петарды в трубу. Одна не сработала, и юноша решил проверить ее. Тогда петарда взорвалась: ее осколки отлетели в лицо ребенка. Пациента доставили в Северную столицу. Уже проведена одна из двух операций, сообщили медики. 

Помимо этого, шестилетний мальчик взорвал петарду вместе с отцом и дедом. Она сработала в его руке, ребенку почти оторвало большой палец. Также состоялась операция. Чувствительность есть, поэтому прогнозы у специалистов хорошие. 

Ранее мы рассказывали о том, что количество обращений к спасателям в период новогодних праздников в Петербурге выросло на 5%. 

Фото: Piter.TV 

