Количество обращений к спасателям в период новогодних праздников в Петербурге выросло на 5%

Начальник информационно-аналитического отдела ГУ МЧС РФ по Петербургу Андрей Литовка представил статистику чрезвычайных ситуаций в период новогодних торжеств, отметив заметный рост числа звонков к спасательным службам на 5% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Однако, вопреки увеличению обращений, число возгораний сократилось на внушительные 25%. За отчетный период пострадали 13 человек, спасательные операции помогли спасти жизнь 22 гражданам, погибло двое.

Андрей Литовка обратил особое внимание на успешность профилактических мер и образовательных кампаний, направленных на обеспечение безопасности граждан в праздники. Благодаря этому количество пожаров, возникших вследствие неправильной эксплуатации фейерверков, свелось к единичному случаю.

Фото: Piter.TV