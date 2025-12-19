С начала года в Ленобласти ликвидировали почти 160 пожаров

Было спасено свыше 40 местных жителей.

С начала нового года подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона Ленобласти реагировали на 192 оперативных события. Как сообщили в МЧС России, ликвидировано 158 пожаров. К мероприятиям привлекали 1,1 тыс. человек личного состава и 304 единицы техники. Было спасено свыше 40 местных жителей.

Кроме того, произошло 36 ДТП, спасли жизни 19 человек. В лесных массах помогли троим: к поисковым работам привлекали 44 спасателя и 11 единиц техники. На водных объектах отмечено два происшествия.

МЧС России рекомендует: всегда проверяй исправность дымового извещателя – это твой первый помощник при пожаре, соблюдай дистанцию и скоростной режим, обязательно сообщай близким о своем маршруте и времени возвращения, особенно выходя в лес. Пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба МЧС России