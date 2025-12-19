В серверной Эрмитажа произошло короткое замыкание

Для устранения аварии было задействовано 24 сотрудника службы спасения и 5 специализированных автомобилей.

Утром 12 января в центральной части Петербурга произошло короткое замыкание, сообщили представители городского отделения МЧС России.

Согласно данным ведомства, сигнал поступил в 6:19 из здания по адресу: Дворцовая набережная, дом №32. Выяснилось, что инцидент случился в одном из помещений серверной Эрмитажа, расположенного на четвёртом этаже четырёхэтажного строения, площадь которого составляет порядка 50 кв.м.

Для устранения аварии было задействовано 24 сотрудника службы спасения и 5 специализированных автомобилей. Уже в 6:55 пожарные справились с замыканием. Информация о возможных пострадавших отсутствует.

Фото: Piter.TV